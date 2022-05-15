Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı

15.05.2022 20:14
Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı

Adana'da Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde yaklaşık 12 metrelik çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde yaklaşık 12 metrelik çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kozan ilçesinde bulunan Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde boş bir çukurdan köpek sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 12 metre derinlikteki çukura bir köpeğin düştüğünü belirledi.

Halatla çukura inen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

YORUMLAR
500
Kozan'da huzur ve güven uygulaması Kozan'da huzur ve güven uygulaması KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ

İtfaiye, Kozan, Adana, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement