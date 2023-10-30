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Adana'da 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'da 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 31.10.2023 00:02

Adana'da evde yalnız kalan 12 yaşındaki Emir Koç, av tüfeğiyle oynarken kazara tetiğe dokunması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki Emir Koç, kazara tetiğe dokununca saçmaların isabet etmesiyle başından vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

KAZARA TETİĞE BASINCA OLANLAR OLDU

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi markete giden Emir Koç, evde yalnız kalınca duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. İddiaya göre Koç'un kazara tetiğe dokunmasıyla tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan Koç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Adana'da 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen ailesi Koç'u kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrası Koç'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken yaşamını yitirdi - Son Dakika
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