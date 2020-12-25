Adana'da 120 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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