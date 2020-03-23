Adana'da 128 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 128 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 29006 sokaktaki adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 30 bin lira olan kolilerde 128 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis, olayla ilgili H.H. ve A.E.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.