Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 128 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesinde bir evde kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı operasyonda satışa hazır 128 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis, olayla ilgili M.B. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.B. adliyeye sevk edildi.