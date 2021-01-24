Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda Batman- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüsün şoför dinlenme bölümünde 13 Afganistanlı buldu.

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenleri otobüsle taşıyan ve organizatör oldukları değerlendirilen Y.C. ve İ.D. gözaltına alındı, otobüse el konuldu.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.