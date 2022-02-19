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Adana'da 13 milyon 368 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 13 milyon 368 bin makaron ele geçirildi

19.02.2022 10:21
Adana'da 13 milyon 368 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 13 milyon 368 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da 13 milyon 368 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyete Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 63 bini doldurulmuş 13 milyon 368 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 13 milyon 368 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 13 milyon 368 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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