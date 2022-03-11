Adana'da 13 milyon 45 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 13 milyon 45 bin makaron ele geçirildi

11.03.2022 09:53
Adana'da 13 milyon 45 bin makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 milyon 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 milyon 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık şüphelilerine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 25 bini tütünle doldurulmuş 13 milyon 45 bin makaron, 561 kilogram kıyılmış tütün, 5 sigara dolum makinesi ve 326 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 13 milyon 45 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 13 milyon 45 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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