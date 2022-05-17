13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

17.05.2022 09:48

Adana'da tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyon ve panelvanda kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, iki aracı da Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda durdurup aradı.

Panelvanda ev eşyalarıyla gizlenmiş kolilerde, kamyonun kasasında ise açıkta bulunan kolilerde tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler, iki sürücüyü gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ Merdiven altı ruhsatsız imalathanede binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi Merdiven altı ruhsatsız imalathanede binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 16:55:17. #1.13#
SON DAKİKA: 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement