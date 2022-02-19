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Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

19.02.2022 09:47
Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 13 milyon 305 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana polisi 13 milyon 305 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği bağlı ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin adet makaron, 63 bin 800 doldurulmuş sigara ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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