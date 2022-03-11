Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana polisi yaptığı operasyonda 13 milyon 20 bin kaçak makaron, 25 bin doldurulmuş kaçak sigara, 561 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 326 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak ürün satıldığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese baskın yaptı. Ekipler, yapılan baskınlarda 13 milyon 20 bin kaçak makaron, 25 bin doldurulmuş kaçak sigara, 561 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 326 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis, ayrıca baskında 5 sigara dolum makinesi de buldu. Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA