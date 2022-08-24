Engelli gencin tek pedallı yarış bisikletini çaldılar

ADANA'da 13 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol bacağı diz üstünden kesilen ve 3 yıl önce bisiklet sporuyla tanışıp müsabakalara katılan Ahmet Dönmez'in (32) yarış bisikleti, evinin önünden çalındı. Bisikleti çalınınca bir uzvunu kaybetmiş gibi hissettiğini belirten Dönmez, "Bisikletin tek pedalı yok. Çaldıktan sonra süremeyip, eliyle götürmüştür. Lütfen bisikletimi geri getir" dedi.

Ahmet Dönmez, 13 yaşındayken, babası Gani Dönmez'in kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kalıp yaralandı ve sol bacağı diz üstünden kesildi. 3 yıl önce tanıştığı bisiklet sporuyla yeniden yaşama tutunan Dönmez, yurt genelinde çeşitli müsabakalara katıldı. Dönmez'in, 21 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önüne bıraktığı yarış bisikleti çalındı. Dönmez, tek pedallı bisikletini çalan kişinin yakalanması için polise şikayette bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'BİSİKLET, ELİM. AYAĞIM'Ahmet Dönmez, 4 Eylül 'de, İzmir 'de gerçekleştirilecek bisiklet yarışlarına katılmak için antrenman yaptığını belirtip mağdur olduğunu söyleyerek, "Antrenmandan döndüğüm bir günün akşamı bisikletimi evimin kapısının önüne koymuştum. Yorgun olduğum için kilitlemeyi unuttum. Bisiklet benim elim, ayağım. Bir uzvumu daha kaybetmiş gibi oldum. Bisikletimi hem yarışlarda hem şehir içi ve şehirler arası yolculukta kullanıyorum. Benim ikinci hayatım gibi bir şeydi bisiklet sporu. Çalınması beni çok üzdü. Her ay annemin Mersin 'deki mezarına bile bisikletimle gidiyordum" dedi.'LÜTFEN BİSİKLETİMİ GERİ GETİR'

Yeni bisiklet alacak bütçesi olmadığını vurgulayan Dönmez, "Engelli bir insanın bisikleti çalınır mı? Bisikletin zaten tek pedalı yok. Çaldıktan sonra onu süremeyip, eliyle götürmüştür. Çalan arkadaşa sesleniyorum. Lütfen bisikletimi geri getir. Şu an çok üzgün durumdayım. Bisikletimin acilen bulunmasını istiyorum. 4 Eylül'de İzmir'de bisiklet yarışım var. 20 günden az bir süre kaldı. Antrenman yaparken bisikletimin çalınması beni çok üzdü" diye konuştu.