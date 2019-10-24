Son Dakika Haberleri: Adana'da, 13 yıl sonra aydınlatan cinayetin sanıklarına dava
Son Dakika Güncel Adana'da, 13 yıl sonra aydınlatan cinayetin sanıklarına dava

Adana'da, 13 yıl sonra aydınlatan cinayetin sanıklarına dava

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2006'da arazide yakılmış halde cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 13 yıl sonra tutuklanan eşi ile sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, 13 yıl sonra aydınlatan cinayetin sanıklarına dava, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2006'da arazide yakılmış halde cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 13 yıl sonra tutuklanan eşi ile sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hadırlı Mahallesi'ndeki çöplükte, 5 Ekim 2006'da 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra, cesedi yakılmış halde bulunan İbrahim Vural'ı öldürdükleri 13 yıl sonra tespit edildikten sonra tutuklanan F. Vural ile sevgilisi olduğu belirtilen Serdar T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, F. Vural ile ilgili "Eşi kasten öldürme", Serdar T. için de "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Sanıkların ifadeleri

F. Vural, iddianamede yer verilen ifadesinde, suçlamayı sevgilisi olduğu belirtilen diğer sanığın üzerine atarak, kendisinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Serdar T. ise İbrahim Vural'ı eşinin talebi üzerine öldürdüğünü iddia etti.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesinde, 2006'da arazide yakılmış halde cesedi bulunan İbrahim Vural'ın kimliği, özel ekibin yaptığı çalışma sonucunda mezarı açılarak 13 yıl sonra belirlenmiş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi F. Vural ile ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Serdar T. tutuklanmıştı. Kadının, 13 yıl boyunca kocasının emekli maaşıyla yaşamını sürdürdüğü tespit edilmişti.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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