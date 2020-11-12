Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayet davasında karar - Son Dakika

Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayet davasında karar

12.11.2020 12:31
Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayet davasında karar, System.String[]

Adana'da, 2006'da bıçaklandıktan sonra yakılmış cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri geçen yıl belirlenen maktulün karısı ağırlaştırılmış müebbet, sanığın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi de müebbet hapse çarptırıldı.

Adana'da, 2006'da bıçaklandıktan sonra yakılmış cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri geçen yıl belirlenen maktulün karısı ağırlaştırılmış müebbet, sanığın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi de müebbet hapse çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fitnat Vural ve Serdar Tayaksı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, 2006'da öldürülen İbrahim Vural'ın kardeşi Ahmet Vural ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Fitnat Vural, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cinayeti azmettirmediğini ve suçsuz olduğunu savunan Vural, "Bana iftira atıyorlar. Serdar, benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti. Kocam varken böyle bir ilişki yaşadığım için pişmanım. Cinayet olayıyla alakam yok." iddiasında bulundu.

Serdar Tayaksı da maktul ile konuşmaya gittiğini ve olayın kazayla gerçekleştiğini ileri sürdü.

Müşteki Ahmet Vural ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Heyet, Fitnat Vural'a "eşi kasten öldürmeye azmettirmekten" ağırlaştırılmış müebbet, Tayaksı'ya da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cezalarda indirim uygulamayan heyet, sanıkların mevcut halinin devamını da kararlaştırdı.

Merkez Seyhan ilçesinde 2006'da arazide yakılmış cesedi bulunan İbrahim Vural'ın kimliği, özel ekibin çalışması sonucu mezarı açılarak geçen yıl belirlenmiş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi ile sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, İbrahim Vural, Cinayet, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayet davasında karar - Son Dakika


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