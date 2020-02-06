Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları hakim karşısında

6 saat önce

Adana'da, 2006'da bıçaklandıktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri geçen yıl tespit edilen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan maktulun tutuklu eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, 2006'da bıçaklandıktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri geçen yıl tespit edilen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan maktulun tutuklu eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fitnat V. ve Serdar T. ile öldürülen İbrahim V'nin kardeşi Ahmet V. ve tarafların avukatları geldi.

Sanık Serdar T, sevgilisi Fitnat V'nin azmettirmesiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Fitnat V. ise eşi İbrahim V'yi öldürme olayına karışmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki çöplükte, 5 Ekim 2006'da 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi yakılmış halde bulunan İbrahim V'yi öldürdükleri tespit edilen eşi Fitnat V. ile sevgilisi olduğu belirtilen Serdar T, geçen sene cinayetin aydınlatılması üzerine tutuklanmış, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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