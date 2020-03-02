Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Adana'da 2006 yılında çöplükte yakılmış cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin davada maktulün eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı, System.String[]

Adana'da 2006 yılında çöplükte yakılmış cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin davada maktulün eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fitnat V. ve Serdar T. ile maktul İbrahim V'nin kardeşi Ahmet V, oğlu Berk V. ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaa için dava dosyasının gönderilmesini isteyen savcı, delilleri karartabilecekleri gerekçesiyle sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

Maktulun oğlu Berk V, sanık Serdar T'den şikayetçi olduğunu, annesi Fitnat V. hakkında ise şikayetinin bulunmadığını belirtti.

Sanık Serdar T, önceki savunmasını yineleyerek, cinayete Fitnat V'nin azmettirdiğini öne sürdü.

Sanık Fitnat V. ise suçlamaları reddederek, eşinin öldürülmesiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay


Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki çöplükte 5 Ekim 2006'da 8 kez bıçaklanan İbrahim V'nin cesedinin yakılmış bulunmasına ilişkin eşi Fitnat V. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Serdar T, cinayetin geçen yıl aydınlatılması üzerine tutuklanmış, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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