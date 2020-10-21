1305 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti ve 4 bin 500 etiket ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sattıkları sahte etil alkolü müşterilerine kargoyla ulaştırdığı belirlenen iki şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde, zanlılardan birinin evinde ve kargo firmasında yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin, İstanbul'dan kendilerine gönderilen sahte etil alkole bazı markaların sahte etiketlerini bastıkları, 5'er litrelik bidonlar haline getirdikleri alkolü bu şekilde piyasaya sürdükleri belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.