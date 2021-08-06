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ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

06.08.2021 10:32

ADANA'da, polisin eve yaptığı baskında 1333 litre sahte içki ele geçirilirken, S.A. gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin eve yaptığı baskında 1333 litre sahte içki ele geçirilirken, S.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Polisin baskın yaptığı evdeki aramalarda, 1333 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen sahte içkiler ise imha edildi.

ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 1333 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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