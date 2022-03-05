Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Adana'da sahte içki operasyonu

05.03.2022 09:45
Adana'da sahte içki operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda satışa hazır 134 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 610 litre etil alkol ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda satışa hazır 134 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 610 litre etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesindeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Adrese şok baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada farklı markalara ait satışa hazır 134 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 610 litre etil alkol, 19 içki kiti, 17 bin 350 sahte bandrol, 18 bin 940 şişe ve kapak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
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