Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildiAdana'da polisin kaçakçılara yönelik operasyonunda, piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi Adana'da polisin kaçakçılara yönelik operasyonunda, piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yaptığı aramalarda piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:16

Kaynak: DHA

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