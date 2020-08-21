Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve depolarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 135 bin lira olan 666 şişe kaçak içki, 839 kaçak puro ve 185 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:45

Kaynak: DHA

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