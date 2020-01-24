Adana'da 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Adana polisi 135 kilo kaçak tütün ele geçirdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içinde 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Polis, araç sürücüsü M.İ.'yi gözaltına aldı. - ADANA