Adana'da 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisi 135 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Adana'da 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Adana polisi 135 kilo kaçak tütün ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içinde 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Polis, araç sürücüsü M.İ.'yi gözaltına aldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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