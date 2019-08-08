Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:18 Kaynak: AA
'nın Tufanbeyli
ilçesinde Pakistan
, İran
ve Afganistan
uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Ekipler minibüste yakaladıkları Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere Adana Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.
Göçmenlerin İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye
'ye girdikleri, Yunanistan
'a gitmek için insan kaçakçılarına biner dolar verdikleri öğrenildi.
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