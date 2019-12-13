Adana'da 14 FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 14 FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest - Son Dakika

Adana'da 14 FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest

7 saat önce

ADANA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, 8'i kadın 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da 14 FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest, System.String[]

ADANA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, 8'i kadın 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için dün sabah operasyon düzenlendi. Adana merkezli Antalya ve Ankara'da şafak vakti yapılan operasyonda, 8'i kadın 14 kişi, gözaltına alındı. Kadın şüphelilerden birinin, Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor E.S. olduğu öğrenildi. 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen doktorun yanı sıra ihraç edilen polis memurunun eşi K.A.'nın da 3 telefondan 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı. Emniyette sorguları tamamlanan 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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