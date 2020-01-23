Adana'da, 14 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da, 14 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika

Adana'da, 14 FETÖ şüphelisi adliyede

6 saat önce

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü, adliyeye sevk edildi.

Adana'da, 14 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü, adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan Zekeriya Y. ve eşi Nurgül Y.'nin, sözde üst düzey örgüt üyelerine yardım ettiği ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan emekli Zekeriya Y. ile eşi Nurgül Y.'nin, 12 Nisan 2018'de örgüt evinde yakalanan, sözde üst düzey yönetici konumundaki 6 kişiye ev kiraladığı öne sürüldü. Baskın anında kullandıkları, şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü cep telefonunu oturdukları apartmanın inşaat temeline atan 6 şüpheliye, Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nin yardım ettiği de belirtildi.

Ayrıca şüpheliler arasında Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, yürütülen soruşturma kapsamında ihraç edilen, 3'üncü sınıf emniyet müdürü Mithat K. ve Adana Barosu'na kayıtlı avukat Ö.D.'nin de olduğu öğrenildi.

Zekeriya Y. ve eşi Nurgül Y. ile Mithat K.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.


Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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