Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14.03.2022 21:18
Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı hastane personellerinin hazırladığı çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.

Etkinlikte, hastanede görev yapan doktorlara plaket verildi. Daha sonra etkinliktea sinevizyon ile halk oyunları gösterimi ve türkü seslendirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, mesleğin tüm zorluklarına rağmen topluma hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika


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