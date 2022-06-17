Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

17.06.2022 09:40

Adana'da, kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ve 14 milyon 682 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ve 14 milyon 682 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adresler ve araçlarda kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ile tütün doldurulmuş 14 milyon 682 bin 300 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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