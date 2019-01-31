Adana'da "14 Yaş Kış Kupası" Yapıldı

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) yeni yılın ilk turnuvası 14 Yaş Kış Kupası yapıldı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) yeni yılın ilk turnuvası 14 Yaş Kış Kupası yapıldı.



ATDSK kortlarında yapılan turnuvaya Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa ile KKTC'dan 90 tenisçi katıldı.



9 gün süren turnuvada tek erkeklerde Deniz Penciu şampiyon, Yağız Ünal ikincilik elde etti. Çift erkekler şampiyonu Deniz Penciu ve Recep Efe Zop çifti final maçında Sarp Motorcu ve Demir Halisdemir çiftine yendiler. Tek bayanlarda Defne Obuz birincilik, Defne Şeker de ikincilik kupasını kaldırdı. Çiftlerde partner olan tekler finalistleri Defne Obuz ve Defne Şeker çifti, Ada Kumru ve Esila Toklu çiftini yenerek çift bayanlar şampiyonu oldular.



Maçların ardından yapılan kupa töreninde şampiyon sporcular ve finalistlere kupaları ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi. - ADANA

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