14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika

14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
02.01.2021 09:51
Adana'da 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kadın hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Adana'da 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kadın hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "insan ticareti yapmak", "fuhşa teşvik etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatoş Ö'nün merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Fatoş Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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