Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
20.10.2020 09:37
Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi Operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı Adana'da düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
Operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Polis olayla ilgili 1 zanlıyı gözaltına aldı.
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