Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Adana polisinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü üzerinde durdurduğu bir hafif ticari araçta yaptığı aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş halde piyasa değeri 250 bin lira değerinde 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.