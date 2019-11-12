Son Dakika Haberleri: Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildi
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Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildiAdana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ile 200 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ile 200 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda '10 numara yağ' ve kaçak mazot satıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan ekipler, tankerler içinde 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ve 200 litre kaçak mazot ele geçirdi. Şüphelilerin piyasadan topladıkları, atık motor yağlarına bazı karışımlar ekleyip incelterek '10 numara yağ' elde ettikleri saptandı. Kaçak mazotu da piyasa değerinin çok altına satan E.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ayrıca tenekeler ile varillere el konuldu.

Polis, araçlarda yakıt olarak kullanılan yağ ve mazotu olay yerine getirdiği makineyle analiz ederek raporladı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Çağlar ÖZTÜRKADANA, (DHA)

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Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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