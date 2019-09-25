Son Dakika Haberleri: Adana'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Adana'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

Adana'da polis ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Adana'da polis ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, otoyolun Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi çıkışında şüphe üzerine 42 MA 2617 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Ekipler 15 kişinin Suriye uyruklu olduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Araç sürücüsü Abdulhey Alhıval Eyhevn'i gözaltına alan polis ekibi, düzensiz göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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