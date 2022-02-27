ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

27.02.2022 12:42

ADANA'da polisin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

ADANA'da polisin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. Kentin farklı noktalarında önlem alan ekipler, Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasını açan ekipler, özel olarak paketlenmiş 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Bu miktarın, ülke tarihinin tek seferde ele geçirilen en fazla kaçak doldurulmuş sigara adedi olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

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Hatay'da 510 paket kaçak sigara ele geçirildi Hatay'da 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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