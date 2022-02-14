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Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

14.02.2022 08:03

Son dakika haberler: Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

ADANA - Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adana'da 15 Şubat öncesi PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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