Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı, darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına 251 fidandan oluşan hatıra ormanı oluşturuldu.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı, darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına 251 fidandan oluşan hatıra ormanı oluşturuldu.

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Darbe kalkışmasında çekilen fotoğraflar ile ertesi gün çıkan yerel gazetelerin birinci sayfalarının yer aldığı 38 fotoğraftan oluşan sergi, Adana Müzesi'nde Vali Süleyman Elban ve katılımcılar tarafından açıldı.

Elban ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne darbecilerin yaptığı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör'ün babası Mehmet ve annesi Nural Güngör ve darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine'nin de aralarında olduğu katılımcılar sergiyi gezdi.

Vali Elban, gazetecilere, Türkiye'nin 4 yıl önce hiç beklenmedik bir şekilde kendi ordusu ve insanı içinden çıkan sinsince örgütlenmiş hain FETÖ tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletin dirayeti, ferasetiyle çok kısa bir süre içinde bastırıldığını ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Ancak bu girişimin milletin kendi içinde ve haktan görünen insanlar tarafından yapılması milletin vicdanını daha da yaraladı ama millet her ne ad ve şart altında olursa olsun devletinin varlığından milletinin, ülkesinin, bütünlüğünden demokrasiden, istikbal ve istiklalinden vazgeçmeyeceğini o gece kendilerini uçakların tankların önüne atarak canlarını hiçe sayarak darbeyi batırmada gösterdiler. Bu serginin, özelikle o gün yaşananları milletin hafızasında canlı tutmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan hafızası bazı şeyleri çabuk unutabilir. O gün yaşananların özellikle geçlerimize gösterilmesi önemli."

Şehit Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör de acısının 4 yıl önceki gibi devam etiğini belirtti.

Güngör, "Temmuzun gelmesini istemiyorum ben. 15 Temmuz'u aklıma getirmek bile istemiyorum. Acı bir olay bu. Allah kimsenin başına vermesin. Gururluyum ama pek acı. Evladım şehit diye gurur duyuyorum ama acısı da pek fazla. Allah kimsenin evladını almasın. Boncuk gibi kızımdı." dedi.

251 fidan dikildi

Etkinlikler kapsamında merkez Çukurova ilçesi kırsaldaki Menekşe Mahallesi mevkisinde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına hatıra ormanı oluşturudu. Ormana darbe girişiminde şehit olanların adına çeşitli türlerden 251 fidan dikildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:19 Kaynak: AA

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