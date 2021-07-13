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Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

13.07.2021 13:30
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, System.String[]

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi ve fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi ve fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi mevkisindeki hatıra ormanında düzenlenen programda, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, protokol üyeleriyle fidan dikti.

Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce ülkenin, devletin ve insanların tarihinde eşine az rastlanır bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Bu milletin, 251 şehidi ve 2 bin üzerinde gazisi pahasına ağır bedeller ödeyerek bu darbe girişimini bastırdığını ifade eden Elban, şöyle devam etti:

"Böyle hainliği ve alçaklığı hiç kimse beklemezdi. Hele hele kendini sureti haktan gösteren bir grubun, bu milletin ferdi olduğunu iddia eden bir grubun, bunu yapmasını kimse bekleyemezdi. Bu millet kendi yetiştirdiği, kendi imkanları ve kaynaklarıyla yetiştirdiği askerinin ve diğer insanlarının maalesef menfur bir saldırısıyla, bir darbe girişimiyle, kalkışmasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin feraseti ve sağduyusu, fedakarlığıyla çok kısa bir süre içerisinde öncelikle bu hain darbe girişimi fark edildi, ardından da süratli bir şekilde bastırıldı. Bu millet, 251 şehidi ve 2 binin üzerinde gazisi pahasına ağır bedeller ödeyerek bu darbe girişimini bastırdı."

"Onların bize emanet ettiği toprakları da biz de canımız pahasına savunmaya devam edeceğiz"

Elban, bir daha böyle kötü günler yaşanmaması temennisinde bulunarak, şehitleri rahmetle andı, gazilere de uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Milletin hafızasından bu kötü hatıranın silinmemesini de isteyen Elban, böyle bir ihanete karşı bu milletin, özellikle gençlerin, gelecek kuşakların da sürekli uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Bir vefa örneği olarak şehitlerin anısını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturduklarını dile getiren Elban, "Her yıl 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında burada şehitlerimizin anısına ağaçlarımızı diyoruz. Bu ağaçlar, fidanlar büyüdükçe demokrasimiz, insan haklarımız da güçlenecek. Milletimiz yüreğinde onların sevgisiyle birlikte ülke sevgisi, millet, devlet, din sevgisi mukaddesat sevgisi de daha büyümüş, güçlenmiş olacak diye düşünüyorum. Ruhları şad olsun, onların bize emanet ettiği toprakları da biz de canımız pahasına savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile Yunus Uğur, Aytekin Kuru, Sevda Güngör, Zeynep Sağır, Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ve diğer şehitler anısına fidan dikilerek, dua edildi.

Daha sonra Adana Müzesi'nde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra darbe kalkışmasının ertesi günü çıkan yerel gazetelerin birinci sayfalarının yer aldığı sergi, Vali Süleyman Elban ve katılımcılar tarafından açıldı.

Sergide, bazı şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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