Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte sergilenen fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Elban, "Ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde; yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Elban, sergilenen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı. Etkinlikte kısa bir açıklama yapan Adana Valisi Süleyman Elban, "Ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde; yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Hain darbe teşebbüsünün milletimizin hafızasında daima canlı kalması gerektiğini vurgulayan Vali Elban, özellikle genç nesillerin bu olaydan ders çıkarmasının geleceğimize sahip çıkmak adına büyük önem arz ettiğini dile getirdi ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Haber Merkezi

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