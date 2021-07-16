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ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI - Son Dakika

ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI

16 Temmuz 2021 Cuma 01:33

ADANA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstasyon Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, hain darbe girişiminde şehit olanları andı.

ADANA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstasyon Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, hain darbe girişiminde şehit olanları andı.Hain darbe girişiminin 5'inci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Adana Valiliği ve Milli İradeye Saygı Platformu tarafından İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Adanalıların tek yürek olduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Adana Valisi Süleyman Elban, konuşma yaptı. 5 yıl önceki bu olayın hafızalarda hala tazeliğini koruduğunu belirten Vali Elban, "Bu millet bilemezdi ki büyük bir komplonun, büyük bir ihanetin içinde olan bir çetenin gizliden gizliye o akşam bütün nefreti, bütün canavarlığıyla 251 can alacağını, 2000'in üzerinde vatandaşımızı gazi bırakacağını, kamu binalarını, sivil binaları, Meclisi, köprüleri tahrip edeceğini. Biz hep Çanakkale'de askerimizin savaştığı düşman askerlerine annesinin babasının getirdiği taze yoğurdu paylaştığı hikayeleri biliriz. Belli zamanlarda herkesin naaşlarını almak için izin verildiği, birbirlerine destek olunduğunu biliriz. Ama bir milletin içinden çıkan bir grubun kendi milletine ateş açtığını, hunharca onları katlettiğine hiç karşılaşmamıştık millet olarak. Kendi tarihimizde ve maalesef başka milletlerin tarihinde de rastlanabilecek çok nadir hadiselerden biridir. Bin yıldan beri İslam'a bayraktarlık yapan bu milleti yüce Allah yalnız bırakmayacaktı. Liderinin bir işareti ile bu millet çok kısa bir zamanda tanklara, toplara, kurşunlara göğsünü siper ederek darbeyi engelledi. O gece eşi emsali görülmemiş bir kahramanlık destanı yazılarak bu darbe girişimi hem fark edildi hem de kısa süre içerisinde bastırıldı. Dolayısıyla bu milletin bu feraseti, bu fedakarlığı dünyada emsali az görünür bir olaydır. Bu toprakların bize vatan kılınmasında özellikle 251 şehidimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyor, ömür boyu sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum" dedi. Vali Elban'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye'de saat 21.00'de aynı anda başlayan '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' yapıldı. Sporcu Ökkeş Yiğit, Merkez Park'ta başlayıp, İstasyon Meydanı'nda biten koşunun ardından taşıdığı sancağı Vali Elban'a teslim etti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da tüm camilerden sela okundu.

ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI

15 Temmuz, Darbe, Milli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI - Son Dakika


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