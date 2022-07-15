Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı

15.07.2022 18:24
Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör Karaisalı ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör Karaisalı ilçesindeki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçe protokolü ve şehidin yakınlarının katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ardından şehit Güngör'ün mezarına kırmızı gül bırakıldı.??????????????

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı - Son Dakika
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