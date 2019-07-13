Son Dakika Haberleri: Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 20 bin kişilik irmik helvası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 20 bin kişilik irmik helvası

2 saat önce

ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anısına 20 bin kişilik irmik helvası dağıtacak.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 20 bin kişilik irmik helvası, System.String[]
ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anısına 20 bin kişilik irmik helvası dağıtacak.
Kentte 15 Temmuz saat 20.00'de Merkez Park'ta yapılacak anma etkinliklerinde dağıtılmak üzere Adana Tarım İl Müdürlüğü mutfak atölyesinde 3 biner kişilik 7 kazanda 15 usta, irmik helvası hazırlamaya başladı. Merkez Park'ta başlayacak anma etkinliklerinde tüm Adanalıları davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, "İlk sene 5 bin kişilik helva hazırlamıştık. Daha sonraki sene bu sayıyı sırasıyla 10 bin ve 15 bine çıkardık. Bu yıl ise 20 bin kişilik irmik helvası hazırlıyoruz. Buradaki kullandığımız malzeme 400 kilogram şeker, 250 kilogram irmik, 100 litre sıvı yağ, 100 kilogram margarin, 100 litre süt, 50 kilogram tereyağı kullanacağız. 15 Temmuz günü 20 bin kişilik irmik helvamız hazır olacak ve şehitlerimiz anısına etkinlikte vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi.
SENEYE 30 BİN KİŞİLİK OLACAK
Yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Göçmen, hijyenik bir şekilde hazırladıkları irmik helvasının Adanalılara sunulacağını kaydederken, "Adanalı aşçılar olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde elimizden gelen desteği vereceğiz. Seneye bu sayıyı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Derviş Göçmen, irmik helvası hazırlığında kendilerine destek veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'a Akdeniz Aşçılar Federasyonu ve ADAPADER yönetimi olarak teşekkürlerini iletti.


- Adana
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı, sevgilisiyle öpüşürken frikik verdi Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi! ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:23:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 20 bin kişilik irmik helvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]