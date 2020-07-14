Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldıADANA Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin mezarlarını ziyaret etti.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

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ADANA Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin mezarlarını ziyaret etti.

Şehit aileleriyle birlikte önce Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezarına giden Elban, burada aile yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyaretlere Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10'uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta da katıldı.

Duaların edilmesinin ardından kent protokolü, Asri Mezarlığa giderek, şehit Halit Yaşar Mine'nin mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarına su döken anne Ayşe Mine, "Acımız taze ancak vatan ve milletimiz sağolsun" dedi.

Daha sonra kent protokolü, şehit polis memuru, Yunus Uğur'un mezarının bulunduğu Buruk Mezarlığı'na giderek burada da dua etti. Vali Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 yıl önce ülkemiz, insanlarımız hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen milletimizin acısı yüreklerde dinmedi. Yarın 15 Temmuz'u anacağız. Bugün de şehitlerimizin yanına geldik, dualar ediyoruz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim inşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin" dedi

Süleyman Elban, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika
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