Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
1 saat önce
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:48 Kaynak: AA
'nın Yumurtalık
ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.
Yumurtalık Halk Plajı'nda denize giren Suriyeli Mahmud İdris (15), bir süre suda batıp çıktıktan sonra kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, denizde arama başlattı.
Ekiplerce bulunan İdris'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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