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Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor - Son Dakika

Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor

23.06.2021 12:28

Son dakika habere göre Adana'da 2006 yılında kaybolduktan iki gün sonra sulama kanalında elleri bağlı cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in babası İbrahim Ateş, 15 yıldır evladının acısını taze tutuyor.

Adana'da 2006 yılında kaybolduktan iki gün sonra sulama kanalında elleri bağlı cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in babası İbrahim Ateş, 15 yıldır evladının acısını taze tutuyor.

Adana'da 21 Haziran 2006'da babasının iş yerinden dondurma almak için bisikletle ayrıldıktan sonra kaybolan ve 2 gün sonra sulama kanalında elleri iple bağlı, ağzında ise bez parçasıyla cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in babası İbrahim Ateş (59), olayın aydınlatılmasını ve evladını öldüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyor.

Baba İbrahim Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, olayın çözülmesine dair 15 yıldır umutlarını koruduklarını ifade etti.

Katil ya da katillerin bulunması için çok çaba harcadığını dile getiren Ateş, şunları söyledi:

"Bundan tam 15 yıl önce oğlum iş yerimden bisikletle ayrılmıştı. Dönmemesi üzerine aramaya başlamıştık. Aradan iki gün geçtikten sonra da oğlumu sulama kanalında elleri bağlı, ağzında bez tıkalı olarak bulduk. Katil ya da katillerin bulunması için çok çaba harcadık. Bütün girişimlerimize ve polisin yoğun araştırmalarına rağmen şu ana kadar faile ulaşılamadı. 15 yıldır ne çektiğimizi biz biliyoruz. Hala da acı çekiyoruz. Bunu yapanın vicdanı merhameti varsa teslim olsun. 15 yıldır her gün neden yaptıklarının cevabını bulmaya çalışıyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Allah'ın adaletine inancımız var. Adalet yerini bulsun."

Ateş, olayın aydınlatılması, katil ya da katillerin bulunması için ilk gün koyduğu 30 bin lira para ödülünün de hala geçerli olduğunu aktararak, "Görgü tanığı veya bilgi sahibi olanların güvenlik güçleriyle iletişime geçmesini büyük bir umutla bekliyorum." dedi.

Olay

Adana'da 23 Haziran 2006'da yapılan bir ihbar üzerine, Çamlıbel Mahallesi'ne giden güvenlik güçleri, sulama kanalında elleri iple bağlı, ağzında ise bez parçası olan çocuk cesedi bulmuştu.

Yapılan araştırmada, cesedin, emniyete ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 12 yaşındaki Mehmet Ateş'e ait olduğu belirlenmişti.

Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor
Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor

İbrahim Ateş, Mehmet Ateş, 21 Haziran, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 15 yıl önce öldürülen çocuğun babası olayın aydınlatılmasını istiyor - Son Dakika


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