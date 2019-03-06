Adana'da 150 Kilo Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
ADANA'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
ADANA'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen araç, Seyhan
ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.
Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:46 Kaynak: DHA
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