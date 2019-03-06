Son Dakika Haberleri: Adana'da 150 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da 150 Kilo Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

ADANA'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Adana'da 150 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
ADANA'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti. 

Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:46 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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