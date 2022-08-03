Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

03.08.2022 09:47
Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak sigara bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, araç ve adreslerde 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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