Adana'da 1539 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da, polis ve jandarmanın bir aylık çalışmasında kusurlu oldukları belirlenen 1539 araç trafikten men edildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, polis ve jandarma ekiplerince trafik güvenliğinin arttırılması için ekimde yapılan denetimlerde 298 bin 69 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, kusurlarından dolayı 1539 araç trafikten men edildi, 604 sürücünün de sürücü belgesine el konuldu.

Kent genelinde ekim ayında meydana gelen 1213 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 728 kişi ise yaralandı.