Adana'da 158 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Adana'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 158 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kültür Merkezi'nde 158 Kıbrıs gazisi onuruna düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni"ndeki konuşmasında, verilecek berat ve madalyaların manevi değerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bugün özellikle büyük devletlerin Akdeniz'deki enerji pastasından en fazla payı almak için yaptıkları mücadeleyle adı sıkça duyulan Kıbrıs'ın, Akdeniz'in üçüncü büyük adası olduğunu belirten Demirtaş, "Türkiye dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanındadır, her daim yanında olmaya devam edecektir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisidir. Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında tüm imkanlarıyla seferberdir." dedi.

Barış harekatına o dönem en çok asker gönderen illerin başında Adana'nın geldiğini anlatan Demirtaş, "Adana, vatan, millet, devlet ve bayrak söz konusu olduğunda gerisini teferruat olarak görenlerin memleketidir." diye konuştu.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de 1960'lı yılların başından barış harekatına kadar geçen sürede, EOKA zihniyetinin Kıbrıslı Türkleri hedef alan saldırılarının tarihe kara bir leke olarak kazındığını dile getirdi.

Mendeli, "1974'e kadar uzanan dönemdeki katliamlarla Türk köylerinde neredeyse nüfus kalmamıştır. Günümüzde hala kayıplar listesinde olan ve nereye gömüldükleri bilinmeyen birçok Kıbrıslı Türk bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gazilerden 70 yaşındaki Baki Çelik, Kıbrıs'ta 2 yıl askerlik yaptığını, tankçı olduğunu anlattı.

66 yaşındaki gazi Cumali Yalçınkaya da madalya almasına ilişkin "Mutluyuz, bekledik, bugüne nasipmiş çok şükür. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, orada şehit olan arkadaşlarımız da oldu." diye konuştu.

Daha sonra Vali Demirtaş ile asker ve sivil yetkililer tarafından gazilere madalya ve beratları takdim edildi. Törene katılma imkanı olmayan gazilerin madalya ve beratları yakınlarına verildi.