Adana'da 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir eve yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler A.H. (60), S.H. (43), H.H.H. (23), İ.H. (23), A.A.H. (22) ve H.A. (22) gözaltına aldı. - ADANA