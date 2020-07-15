Adana'da 16 eve tırmanarak girip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 16 eve tırmanarak girip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Adana'da tırmanarak girdiği 16 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da tırmanarak girdiği 16 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki 16 eve tırmanarak girip hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı bazı evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde zanlının tanınmamak için maske ve bere, parmak izi bırakmamak için de eldiven kullandığı belirlendi.

Araştırmalarını sürdüren ekip, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı'ndaki bir binanın ikinci katına hırsız girdiği ve 3 bin 200 lira çalıp kaçtığı ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekip, yolda görüp "dur" ihtarında bulunduğu şüphelinin koşarak uzaklaşması üzerine takibe başladı.

Ekip, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan zanlıyı park halindeki bir aracın altında saklanırken yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının çevresini gözetleyip daha sonra üst kattaki daireye tırmanmak için zemin katın demir pencere korkuluğunu kullanması yer alıyor. Zanlının başka bir eve de direğe tırmanarak girmesi ve daha sonra elinde çantayla sokakta yürümesi görüntülere yansıyor.

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 16 eve tırmanarak girip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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